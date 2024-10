5 mois d'attente pour être traité contre le cancer

«Il y a eu beaucoup d'amélioration dans les soins des cancers dans les dix dernières années: beaucoup plus de dépistages, beaucoup plus d'interventions et des traitements qui multiplient la durée de vie des patients. Ce sont toutes des choses qui font que les besoins en termes de soins de santé se sont multipliés depuis les dix dernières années. Puis, il faut constater que le système de santé n'a pas été capable d'être à la hauteur de l'augmentation des ces besoins. Et on se retrouve avec des problèmes de main-d'œuvre et de ressources qui font qu'on n'est pas capable de suivre la musique en termes de volume de patients traités.»