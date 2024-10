Comment se porte Kirby Dach?

«Je suis 100 % pour qu'il joue en avantage numérique. C'est sa place. Mais son jeu à 5 contre 5, je ne suis pas sûr que quand on a besoin d'un but, c'est toujours lui. Je suis très honnête, je ne trouve pas qu'il génère à 5 contre 5 plus que plus que de Dvorak et plus qu'Evans. Actuellement... C'est un meilleur joueur, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans la charge de travail, au niveau de la répartition du temps de jeu, à 5 contre 5, il y a trop de minutes actuellement.»