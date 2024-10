Le privé dans les soins de santé

«On entend souvent cette phrase quand on a besoin de soins de santé, quand on a besoin de services de l'État au sens large, c'est ''Va au privé.'' Vous l'avez entendue? Je l'ai entendue. Vous voulez une opération au genou, à l'épaule? Vous voulez avoir accès à un médecin spécialiste? Mais allez au privé, sinon vous allez être traité au public. Mais, vous allez être traités quand? Ça, c'est la question. Donc, je regardais les résultats de ce sondage et la question que je me posais, c'est ''Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est surpris?'' Et là où c'est décourageant, c'est que la santé, on le sait, c'est la priorité des Québécois. Ça, avec l'éducation et les taxes.»