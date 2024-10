Projet de loi 74 pour les étudiants étrangers

«En ce moment, le gouvernement du Québec peut simplement dire: l'an prochain, c'est 125 000, ou l'an prochain, c'est 115 000. Mais on n'a pas le droit actuel, en fonction des lois qui nous gouvernent, de dire par exemple: on va en accueillir plus, mais ce sera des futurs infirmiers et futurs infirmières. Ou on va en accueillir moins, mais les programmes qu'on va couper sont des programmes dans lequel il n'y a pas de pénurie de main d'œuvre. On n'a pas cette possibilité-là et le projet de loi que je dépose nous permet d'avoir cette agilité-là pour mieux gérer les programmes, les cohortes en région et des étudiants en fonction des besoins qu'on a au Québec.»