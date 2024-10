Les Canadiens ont protégé une courte avance

Le travail défensif aura été payant pour les Canadiens de Montréal qui ont remporté une éclatante et courte victoire de 1-0 contre les Maple Leafs de Toronto lors de leur match d'ouverture de la saison 2024-2025.

Écoutez le sommaire de la rencontre de Martin McGuire puis le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.

Chose rare, les Canadiens ont réussi à protéger une avance, ce qui ne s'est pas souvent avéré la saison dernière.

«On espère être dans ces situations-là plus souvent cette année. C'est toujours de l'apprentissage. L'année passée, on a essayé d'apprendre beaucoup de ça, puis de passer à une autre étape. Cette année, c'est d'être capable de fermer ces matchs-là.»

«J'ai aimé la première moitié de notre match. En deuxième, les Maple Leafs ont joué un match plus «profond.» On s'est fait pogner trop longtemps sur la glace à cause de ça. Puis, leurs bons joueurs ont amené leur balle rapide en deuxième moitié, puis c'était assez dur de gérer ça. Je trouve que ce n'était pas parfait, mais on trouvait une manière de minimiser les dégâts. Puis, on a bloqué beaucoup de lancers. «Monty» a été excellent. J'ai aimé l'engagement des joueurs et leur désir d'essayer de tout faire pour qu'ils ne scorent pas.»