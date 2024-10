Témoignage d'une Dre survivante du cancer du sein

«Il y a ce qu'on appelle une croissance post-traumatique chez la plupart des survivants de cancer. On apprend à replacer nos priorités. C'est un parcours spirituel et ça peut être une occasion de changement extraordinaire. Je me suis rendu compte que je ne comprenais rien à ce que vivaient la plupart des patients. J'avais de la compassion, mais j'ai compris que quand on n'est pas dans les souliers des autres, on ne sait pas ce qu'ils vivent. Quand on a un diagnostic de maladie grave, on perd complètement le contrôle sur notre vie. Et ça, c'est très angoissant pour un humain.»