Mary Simon, Nick Suzuki «in English only»

«Dans les années 70-80, il fallait que le capitaine du Canadien puisse parler français. Et le capitaine du Canadien parlait français et de nombreux anglophones du Canadien parlaient français. C'était attendu. C'était quasiment un incontournable à cause du climat politique et social au Québec. Aujourd'hui, collectivement, individuellement, je pense que la défense du français, la fierté du français, la fierté nationaliste est moins là. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que politiquement, pour Justin Trudeau, il n'y a pas de prix à payer à nommer une bilingue inuktitut et anglais comme gouverneure générale. Pour le Canadien, le fait de ne pas obliger les joueurs à apprendre le français, à ne pas les pousser dans cette direction, même le capitaine, il n'y a pas de prix économique à payer. Je veux bien qu'on blâme les institutions, et il faut le faire, mais il faut aussi se regarder dans le miroir.»