Le chef étoilé Simone Zanini de l’Hôtel Four Seasons Georges V à Paris est de passage à Montréal pour les besoins d'un événement spécial caritatif au profit de la Fondation Raynald Denis.

Ce dernier cuisinera conjointement avec le chef du Four Seasons Montréal, fusionnant les cuisines parisienne et montréalaise.

Écoutez Simone Zanini parler de sa carrière qui a commencé en qualité de plongeur avec Gordon Ramsay au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Ce dernier a mis dix ans à devenir chef de cuisine. Depuis, il a adopté une approche plus douce et pédagogique dans sa cuisine, contrairement à la rigueur de ses débuts.

«J'ai eu la chance de vivre ça. Cette époque qui était peut être dure, mais ou on apprenait beaucoup.»

Mais il n'applique pas ça dans ses cuisines.



«Disons que la façon que moi, j'ai appris, c'était plutôt l'air du temps. On était obligé. Mais c'était vraiment ma volonté d'apprendre aux jeunes de façons différentes. Et pas avec la sévérité, mais justement avec l'apprentissage. Je voulais donner aux jeunes beaucoup plus de passion pour leur métier que moi.»

Ce dernier valorise la convivialité et le partage à table et il a servi des personnalités comme Arnold Schwarzenegger, Monica Belluchi et Céline Dion.