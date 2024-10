Chute de Legault dans l'opinion public

«Les chiffres m'ont franchement étonné. Et la question était simple : “Avez-vous l'impression favorable ou défavorable?” Et là on nomme les chefs de parti. Et pour Monsieur Legault, 65 % des répondants ont dit une opinion défavorable, seulement 19 % ont répondu une opinion favorable. Les multiples électeurs sont vraiment fâchés. Et monsieur Legault, force est de dire avec ces chiffres-là, est devenu un boulet pour son propre parti. D'habitude, un parti ne remonte pas dans les chiffres si le chef est plus bas que le parti. Et c'est ça qu'on observe.»