Table ronde hockey - spécial Québec

«Il faut rester dans le loop, il faut rester là, mais les deux bras croisés, plus les deux bras dans les airs. Avant, on était tous là, enthousiastes. On avait les deux bras dans les airs. Nous, nous, nous! Choisissez-nous! Là, Québec, chat échaudé craint l'eau froide. On s'est fait avoir. Donc, on a les deux bras croisés, puis on attend. Mais il ne faut pas perdre notre place. Parce que même si j'y crois plus ou moins, je vais toujours croire à ceci: Québec mérite d'avoir une équipe de hockey de la LNH.»