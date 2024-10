Nouveau livre de la Dre Joanne Liu

Dans le livre L'Ebola, les bombes et les migrants, la Dre Joanne Liu et le sénateur André Pratte abordent l'ère de la peur à la suite du 11 septembre 2001 et l'obsession sécuritaire qui en a découlé.

«Cette quête sécuritaire, je trouve que ça a érodé nos mécanismes de solidarité. On agit seulement sur les enjeux internationaux quand nous, je parle des pays nantis, on se sent menacés.»

La Québécoise raconte également un moment où le président américain Barack Obama l'avait abordé à la suite d'une bavure de l'armée qui avait bombardé un hôpital de Médecins Sans Frontières en Afghanistan.