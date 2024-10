La performance de David Reinbacher

«Reinbacher, évidemment, on a tous vu la même chose: ça va un peu vite pour lui. Je trouve qu'avec la rondelle, c'est assez difficile, en espace restreint particulièrement. Donc, ses protections de rondelle et tout ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Je pense qu'il a des choses à améliorer. Quand le jeu se resserre autour de lui, on dirait que sa vision... Il ne voit plus. C'est comme s'il n'est pas capable de regarder les choses au ralenti. On a l'impression que ça va toujours trop vite. Ça, c'est un signal qu'il n'est pas encore rendu là.»