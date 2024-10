La contraception au masculin

«On parle de partage, donc on amène de plus en plus le sujet de la contraception, non pas comme une affaire de femme, de fille, de vulve, d'utérus, mais bien de la contraception. C'est une affaire d'humains. Parce que je ne vous apprends rien, si vous voulez faire un bébé, ça vous prend des spermatozoïdes, puis ça vous prend un ovule. La contraception devrait donc être une charge qui se partage. Philosophiquement, on en parle de plus en plus aux garçons, on explique le cycle menstruel, à quoi servent les méthodes de contraception. Et donc de plus en plus de garçons se sentent concernés par les méthodes de contraception, dont celles qui utilisent leur partenaire par exemple.»