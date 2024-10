Montréal-Québec à la marche

«En 2019, je me cherchais un défi personnel, un défi physique. J'ai eu l'idée, la folie, de marcher Québec-Montréal sur six jours au profit du Phare, Enfants et Familles. Je vous avouerai que le défi était assez costaud, c'était 35 kilomètres par jour sur six jours. Je ne l'ai pas dit à beaucoup de monde, je ne savais pas si j'allais être capable de le faire. J'ai donc amassé 7000 dollars cette année-là et j'ai voulu recommencer l'année suivante, on a amassé 28 000 dollars et depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté de monter.»