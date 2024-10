Le tour d'horizon de Patrick Lagacé

«Il y a des communautés où on ne paie pas la facture d'électricité. Pourquoi? On se dit, dans ces communautés: "Écoutez, vous avez spolié notre territoire, nous, on ne vous paie pas." Il semble que ce soit connu depuis longtemps chez Hydro-Québec. Si vous ne payez pas votre facture d'électricité, et que vous êtes dans la moyenne des ours québécois, vous allez être débranché. Dans les communautés, vous avez beau avoir des factures impayées pour 30 000$, 50 000$, 75 000$, on ne débranche pas pour des raisons politiques. Parce qu'Hydro-Québec veut tisser des liens, rétablir des ponts avec des communautés pour pouvoir faire du développement. Ça, il semble que ce soit une décision de Michael Sabia, le PDG d'Hydro-Québec.»