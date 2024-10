Autochtones: 250 M$ en factures impayées

«D'ailleurs, ils n'ont même pas de compteurs intelligents qui permettent de couper à distance. Et ça suscite énormément de discussions et de malaises à l'intérieur d'Hydro-Québec. Certaines sources me parlent d'une omertà, d'une boîte de Pandore que personne ne veut ouvrir. Il y a des employés qui disent: "Il faut aller récupérer ces sommes par équité envers les 35 000 foyers québécois qui se sont fait couper l'an dernier parce qu'ils ne payaient pas leurs factures." Et il y en a d'autres qui disent: "Oui, mais on est en pleine phase de réconciliation. On veut se rapprocher des communautés autochtones parce qu'on a des projets sur leur territoire."»