Les jeunes défenseurs des Canadiens

La rencontre n'a pas été aussi spectaculaire que la veille, mais les Canadiens ont encore une fois remporté le match par jeu blanc, 3-0, contre les Devils du New Jersey.

Écoutez l'après-match Canadiens-Devils avec Martin McGuire et Dany Dubé et les entrevues de Samuel Montembeault, Michael Pezzetta et William Trudeau.

Dany Dubé a bien apprécié le travail de Filip Mesar qui a provoqué des choses pour ses coéquipiers.

«Il était visible ce soir. Il avait l'air d'un contributeur. C'est un joueur qui a fait une différence. Ma réserve, c'est sa force physique. Le genre de jeu qu'il joue versus son gabarit», dit Dubé.

Écoutez les entrevues de:

Samuel Montembeault sur les jeunes défenseurs: «Si on n'a pas donné de but, c'est en partie à cause d'eux. (Logan) Mailloux jouait un deuxième match en deux soirs et je pense qu'il a été très solide.»

Michael Pezzetta et la compétition au camp et son avenir: «Je dois bien jouer et bien faire en vue de mon avenir. Pour moi, c'est de bien faire les petites choses et «gagner» une journée à la fois.»

William Trudeau: «Je pense que mon match s'est bien passé et je dois bâtir là-dessus. J'essaie de garder ça simple. Je n'essaie pas de déjouer tout le monde. De finir une performance comme ça avec une étoile, c'est sûr que c'est le fun. »