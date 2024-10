Laine à la pointe au jeu de puissance

Alex Barré-Boulet, Emil Heineman, Logan Mailloux, Lane Hutson, Oliver Kapanen, Jared Davidson, Luke Tuch et Joshua Roy se sont tous inscrits à la feuille de pointage, lundi, contre les Flyers de Philadelphie.

Ce qui a fait dire à l'analyste Dany Dubé: «J'ai aimé la contribution des jeunes.»

Écoutez l'après-match des Canadiens avec Martin McGuire et Dany Dubé et les entrevues avec Patrik Laine, Alex Barré Boulet et Lane Hutson.

Patrik Laine à la pointe lors du jeu de puissance: «C'était bien. Je ne dirais pas que je m'y attendais, mais je l'espérais. Ça a été un peu ardu avec le synchronisme, mais ça allait mieux à la mesure que le match progressait.»

Barré-Boulet avec Kapanen et Heineman: «On est trois gars qui, je pense, sont intelligents sur la glace, donc, on se trouve facilement. Puis je ne suis pas le plus gros joueur, mais c'est deux gros bonhommes qui font quand même de la place sur la glace. Kappanen n'est pas le plus gros, mais il est très fort physiquement.»

Lane Hutson et son ovation... sur une deuxième mention d'aide: «Ce fut renversant. C'est quelque chose que je n'oublierais jamais.»