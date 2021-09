Des voitures complètement autonomes bientôt dans les rues de New York

New York est le témoin privilégié de plusieurs déplacements de célébrités et notre correspondant Richard Châteauvert a mentionné à Paul Houde et Thérèse Parisien avoir croisé à deux reprises Spike Lee dans les rues de New York.

Mais les New-Yorkais pourraient bientôt assister à la venue de voitures autonomes très bientôt dans la métropole américaine.

C’est que l’entreprise Tesla d’Elon Musk offre maintenant aux propriétaires de ses véhicules d’obtenir le téléchargement d’un logiciel permettant une conduite autonome complète.

C’est donc dire que les véhicules en mode de pilotage automatique pourront donc à partir de maintenant s’aventurer dans les villes. Jusqu’à tout récemment on ne pouvait qu’utiliser le pilotage automatique que sur les grands axes routiers.

Les conducteurs de Tesla devront toutefois subir une évaluation de sept jours par l’entreprise et ils devront débourser 10 000 dollars pour obtenir le téléchargement en plus d’un abonnement mensuel avoisinant les 200 dollars par mois.

L’administration américaine de sécurité autoroutière enquête toutefois actuellement 11 accidents impliquant des voitures Tesla en mode automatique avec des véhicules d’urgence.

Richard Châteauvert explique aussi que d’ici 2030, des camions semi-autonomes sans chauffeur seront très recherchés et de plus en plus présents sur les routes de l’Amérique du Nord.