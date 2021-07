Jeff Bezos prend «la route des étoiles» | Tout ça n'est qu'un «saut de mouche» pour le fondateur d'Amazon

« Jeff Bezos et Richard Branson, c'est ce qu'on appelle des sauts de puce, on appelle ça une trajectoire balistique. Vous montez très haut, vous atteignez la limite de l'espace et ensuite vous redescendez. Vous ne faites pas le tour de la terre donc vous êtes techniquement dans l'espace pendant cinq, six ou dix minutes, tout au plus. »