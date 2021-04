Tunnel à Las Vegas créé par The Boring Company | Le projet d'Elon Musk déçoit plusieurs journalistes

«Les journalistes ont été très déçus. Elon Musk avait promis un tunnel dans lequel les voitures se déplaceraient sur des plateaux électriques glissant à 250 km/h. Il fut ensuite question de navettes électriques capables de transporter entre 8 et 16 personnes… Or, son tunnel est beaucoup plus humble que ce qu’on avait annoncé en 2019. Ce sont finalement des voitures Tesla avec chauffeur – modèle 3 et modèle 10 – qui transportent jusqu’à cinq passagers dans son tunnel. En fait, ce sont trois personnes en temps de pandémie. Les véhicules vont à une vitesse maximale de 55 km/h. Mais bon, c’est un début. Actuellement, il existe deux sections de tunnel qui mesurent 1,3 kilomètre chacune.»