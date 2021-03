Le premier tweete l'histoire vendu 2,9 M$ | «C’est comme si tu achetais une existence numérique»

Le cofondateur et PDG de Twitter Jack Dorsey a vendu lundi une version authentifiée de son premier tweet pour 2,9 millions de dollars.

Le réseau social est né il y a une quinzaine d’années.

Cette image du message « Je crée mon compte Twttr » (« just setting up my twttr »), en vente sur la plateforme Valuables depuis le 5 mars, a été acquise par l’entrepreneur Sina Estavi, basé en Malaisie.

La vente a été rendue possible par l’émergence d’un nouveau format numérique, le « NFT », pour non-fungible token ou jeton non fongible.