Sans réseau internet | Une mère doit trancher entre la santé et l'éducation de ses enfants

« On est environ à 6,5 kilomètres du village (Yamachiche) où la fibre est assez élaborée, mais présentement, on est (lié) par satellite. Il n’y a aucune compagnie d’internet qui peut nous venir en aide. On est présentement pogné entre l’école et la santé de ma fille. »

Lorsque les enfants de Mélissa Noel-Adam sont sur leurs ordinateurs pour suivre leurs cours, la connection ne suffit pas à la demande.

« Cette semaine, on a eu une petite neige et on avait de la misère à seulement ouvrir la page Google pour installer mon fils, seul avec un professeur à distance. On n’a pu se connecter… »