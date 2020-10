Lancement du iPhone 12 avec 5G | Doit-on se méfier de la technologie 5G?

«Avec la 5G, Apple parle beaucoup de la vitesse de transfert de données et c’est vrai, ça va plus vite. Ça, c’est ce que l’utilisateur voit. Mais ce que les utilisateurs ne voient pas, ce sont les ‘’bots’’. Ces robots sont là pour voler ou miner des données ou faire des publicités. Donc, avec un débit plus rapide, ça va être plus pratique et plus vite pour vous voler des données. Donc, on a augmenté l’efficacité de ces criminels et publicistes de manière significative. La 5G, c’est le début de la fin de votre vie privée, vous serez sous surveillance continue»