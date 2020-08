Qu’est-ce que le dark web?

De façon générale, le dark web a très mauvaise presse. Et pour cause, on y retrouve une quantité incroyable de sites de vente de drogues et d’armes illégales, ainsi que de la pédopornographie.

Mais selon le journaliste français Florian Gallant qui a plongé dans l’univers du dark web pendant six mois, il existe également des réseaux sociaux et des sites où des lanceurs d’alerte peuvent y publier des informations importantes.

En entrevue avec Louis Lacroix, le journaliste indépendant, qui a signé l’article «Ne fais confiance à personne» pour le site Numerama, a défini le dark web de cette façon :