Pas d’enseignement à distance obligatoire en cas de 2e vague?

«Vous savez, le gouvernement a investi 150 millions. Sans être mathématicien, à 500$ la tablette, ça fait 300 millions de tablettes, ce qui est plus qu’il y a d’élèves et d’enseignants dans tout le Canada au complet. Donc, on aurait assez de sous pour équiper chaque élève et enseignant du Québec pour apprendre»