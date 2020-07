Une biologiste québécoise aidera le FBI à préparer les enquêtes du futur

« Au cours des dernières années, il y a eu une évolution importante en biologie judiciaire au niveau des calculs de probabilités pour la preuve ADN. Lorsqu’on obtient un profil génétique sur une scène de crime et qu’on le compare au profil d’un suspect, on veut connaître la force de cette correspondance, la preuve ADN. Des modèles mathématiques complexes ont récemment été développés… Mon rôle sera de travailler sur ces modèles mathématiques et les recommandations au laboratoires de sciences judiciaires. »