Fraudes: «Ça s'est multiplié à la vitesse grand V» -Steve Waterhouse

La pandémie de coronavirus et le confinement qui a suivi ont modifié la façon de travailler de bien des Québécois, notamment, en ce qui a trait au télétravail.

Les gens sont plus que jamais branchés sur les ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents, réseaux sociaux, etc.

Et le plus souvent, tous ces appareils et les applications qui vont avec sont liées entre elles. Ce qui augmente le risque de piratage, comme l’explique le spécialiste de la cybersécurité, Steve Waterhouse.