Une application cellulaire pour vous alerter si vous croisez une personne COVID-19

«Vous allez mettre l’application sur votre téléphone et activez les fonctionnalités de géolocalisation. Pendant que vous faites vos activités quotidiennes, travail ou épicerie, le téléphone va détecter de façon confidentielle les contacts auxquels vous avez été exposés. Et lorsqu’une personne informe son application qu’elle a des symptômes de la COVID, ces informations vont se transférer de façon confidentielle aux gens avec qui elle a été en contact. Et là, votre application va vous signaler que vous êtes peut-être à risque. Donc, de prendre des précautions : plutôt que d’aller travailler, faire du télétravail»