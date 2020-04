COVID-19 | Les fraudeurs informatiques ne prennent pas de pause

Avec la crise de la COVID-19 et le confinement obligatoire, les tentatives d'escroqueries ne prennent pas de pause. Alors que les ordinateurs personnels et les réseaux Wi-Fi doivent être parfois ajustés pour le télétravail et l’expert en sécurité informatique, Steve Waterhouse, discutait de la situation avec Paul Houde sur nos ondes.

Les crimes informatiques sont d’ailleurs quatre fois plus nombreux qu’à pareille date l’an dernier selon monsieur Waterhouse.

Paul Houde aborde aussi le sujet d’une rançon demandée par des fraudeurs soutenant qu’ils peuvent prouver que des gens avaient accès aux informations de leurs ordinateurs le matériel pornographique qui avait été consulté par les utilisateurs.

La clé? Changez vos mots de passe et assurez-vous de ne pas utiliser le même mot de passe pour tous vos services numériques.

Nouvelle fraude aussi, les courriels concernant la PCU du ministère des Finances fédéral.

Soyez vigilant!