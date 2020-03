Piratage informatique | Un véritable fléau

«Le pirate va venir vous voir et vous dire : ‘’J’ai volé des cartes d’identité, des moyens de paiement, des identités, des photos. Et je vais vous demander 500$ ou jusqu’à plusieurs millions de dollars''. On a eu un cas aux États-Unis où une entreprise a payé 33 millions de dollars américains pour ne pas voir ses informations divulguées. C’est devenu un véritable problème. On a affaire malheureusement à des professionnels du piratage et du marketing. Donc, ils trouveront tous les moyens pour vous faire payer. Pour eux, nous sommes des porte-monnaie et leur mission est de nous attraper pour nous voler un maximum d'argent. Et une fois qu'ils ont nos données, on ne peut pas les faire plier. Ils n'ont aucune loi, aucune foi. Il ne faut pas payer parce que vous n'avez aucune preuve qu'ils ne vont pas vendre ou diffuser vos informations»