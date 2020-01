Quel sera le prochain gadget électronique intelligent?

«Tout se connecte avec ton téléphone ou d'autres appareils. Les fameux assistants personnels sont de plus en plus efficaces. On est en train de dire adieu aux claviers et écrans. La sécurité et la vie privée sont au coeur des préoccupations et discours des différentes compagnies. On parle aussi de recharge de batteries plus efficace pour les voitures électriques. On parle aussi de voitures autonomes et de plus en plus de voitures volantes»