Des révélations chocs d'Edward Snowden

En entrevue avec Joe Rogan pour sa baladodiffusion très populaire aux États-Unis, le landeur d'alerte Edward Snowden a révélé des choses surprenantes sur les informations qu'a le gouvernemnet américain sur les extra-terrestres. Christian Page nous en dit plus.



Au cours de l'entrevue pour laquelle il faisait la promotion de son autobiographie, Edward Snowden dit n'avoir jamais rien trouvé sur les extra-terrestres dans les dossiers et archives de la NSA, de la CIA, etc. malgré tous les aaccès qu'il avait aux archives.



Selon Christian Page, cette information blesse plusieurs autres personnes se disant lanceurs d'alerte.