Qu'est-ce que le fameux «Dark Net»?

L’Internet est partie prenante de nos vies maintenant des décennies plusieurs se demandent comment on pourrait vivre en 2019 sans aucune connexion. De plus, avec les nombreuses failles et fraudes informatiques, on se demande tous si nos informations ont pu être vendues ou frauder au-delà des problématiques déjà connues. Avec ces fraudes de toutes sortes vient aussi l’association du «Dark net», mais qu’est-ce que c’est réellement?

La grande majorité des gens n’y vont pas et n’y ont pas accès, car on y retrouve principalement des éléments illégaux.