Vieillir de 60 ans? Oui, mais en toute connaissance de cause!

Depuis quelques jours, les réseaux sociaux s’enflamment avec le #AgeChallenge qui permet aux internautes de se vieillir de 60 ans.

Qui n’a jamais rêvé de voir- un instant - à quoi il ressemblerait physiquement dans 60 ans? Et bien, ce rêve est devenu réalité avec l’application FaceApp.

En téléchargeant cette application gratuite, on peut soumettre une photo récente et celle-ci sera vieillie de 60 ans en un instant. Et les résultats sont criants de réalisme selon les utilisateurs qui ont partagé en grand nombre leur bouille vieillissante sur leurs réseaux sociaux.

Il n’en fallait pas plus pour que le #AgeChallenge devienne viral.

Attention!

Comme l’a expliqué le chroniqueur techno Mathieu Roy au micro de Louis Lacroix, il y a toujours un revers à une médaille.