Internet : «Les gens ont de plus en plus peur de leur gouvernement»

«L’information privée, il faut la voir maintenant bien au-delà de tout ce qu’on partage, mais plutôt ce qui est monétisable comme informations. Par exemple, quelles pages on ‘’like’’, à quelle fréquence on partage des trucs. Ce sont des métadonnées qui sont monétisables. Facebook et autres les récoltent et les revendent à des tiers partis. On a peut-être l’impression de partager moins d’infirmations, mais dans les faits, est-ce qu’on en partage moins? Je ne pense pas»