«Il est temps de démanteler Facebook!» -Chris Hughes

Celui qui a fondé le réseau social avec Mark Zuckerberg il y a maintenant quinze ans à l’université de Harvard et qui a depuis quitté en vendant ses parts en 2012 s’en est pris directement à son ancien partenaire dans une lettre ouverte dans le New York Times jeudi.



En somme, il souhaite que le réseau social soit séparé des applications Instagram et WhatsApp qui ont été intégrées à l’entreprise depuis et qui offre selon lui un monopole des réseaux sociaux à Facebook.