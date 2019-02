Les applis de la semaine: les suggestions de Catherine Brisson 

Voici les trois applications suggérées par Catherine Brisson, chroniqueuse à l'émission de Paul Arcand.

Incredibox

Une application pour composer de la musique sans toutefois être musicien!

Le but? Habiller des personnages avec des objets qui produisent chacun un son.

Emma’s Words

Une application québécoise pour les enfants afin de les aider dans l'apprentissage du vocabulaire. Un test est disponible par la suite pour vérifier si la leçon a été bien apprise.

Kwit

Vous souhaitez arrêter de fumer? Cette application affirme que vous aurez 7 fois plus de chances d'arrêter si vous l'utilisez! Il est possible de calculer le temps passé sans fumer et les économies.