La course aux séries des Jays | Un timing parfait au Québec!

Les Blue Jays de Toronto sont impliqués dans une course à finir aux séries éliminatoires de la MLB. Mardi soir, ils débutent une série cruciale face aux Yankees qui devrait décider du sort de l’équipe pour ce qui est des séries de cette année.

Et la course aux séries des n’excite pas seulement les amateurs de baseball de Toronto - un peu comme en 2015 - les amateurs de baseball partout au Canada vibrent au rythmes des circuits de Vladimir Guerrero Jr, des catchs spectaculaires de George Springer et des sorties sans faille de Robbie Ray.

Les matchs des Blue Jays s’avèrent depuis plusieurs semaines les événements sportifs les plus regardés à la télévision canadienne avec des totaux frôlant le million de cotes d’écoute à Sportsnet.

Cela ne prend pas en considération les amateurs au Québec qui regardent les matchs en français.

Un moment bien choisi

Et le timing ne pourrait pas être meilleur. Avec les rumeurs de plus en plus persistantes concernant la garde partagée des Rays entre Montréal et Tampa, il n’y a pas de meilleur moment pour renouer avec son amour du baseball.

Les Jays sont tout simplement délicieux à regarder. À part, Guerrero, Springer et Ray, mentionnés plus haut, l’équipe compte aussi sur d’autres joueurs de grand talent tel que Bo Bichette, Teoscar Hernandez, Marcus Semien, José Berrios et plusieurs autres.

D’ailleurs, la question se pose, si les futurs Rays de Montréal venaient jouer une série à Montréal face aux Blue Jays, derrière qui se rangeraient les Québécois? Si on se fie aux matchs préparatoires des Jays disputés à Montréal, c’est certain qu’ils auraient la cote ici.

En regardant Vladimir Guerrero Jr s’élancer, on a l’impression de revoir le père dans l’uniforme des Expos. Le lien est facile à faire. Cette popularité a une valeur aux yeux du baseball majeur. Et pour plusieurs, qui ont adoré les Expos, c’est une chance de retomber en amour avec ce sport qui fait tant triper quand les matchs sont aussi importants que cette semaine.

Juste à temps pour le retour d’un club professionnel à Montréal.

Ce soir les Jays entrent dans ce match face aux Yankees, deux matchs derrière New York et un match derrière les Red Sox pour les deux derniers rangs donnant accès aux séries.

Espérons que le lanceur partant des Jays Hyun Jin Ryu, qui a été décevant lors de ses derniers départs, en sortira une grosse, lui qui en sera à son premier départ depuis son passage sur la liste des joueurs blessés.

Pour l'occasion, les Blue Jays ouvriront leurs portes à 30 000 spectateurs, une première depuis le début de la pandémie.