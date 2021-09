Soccer | Le CF Montréal refuse une offre de transfert pour Quioto

L’attaquant du CF Montréal Romell Quioto est de retour en force dans la formation de l’entraîneur Wilfried Nancy. Après une saison en dents de scie, marquée par deux blessures, il semble que le dominant Romell Quioto de 2020 soit finalement de retour.

L’international hondurien a d’ailleurs touché la cible trois fois lors de ses trois derniers matchs.

Lors d’une entrevue accordée au journaliste hispanophone Eduardo Solano, Quioto a dévoilé qu’il y a quelques semaines, le CFM a refusé une offre de transfert venant de la part de l’équipe de Colo Colo au Chili. On parle ici du club de soccer le plus décoré de l’histoire du soccer dans ce pays.

« Ils ont déposé une offre formelle qui a été présentée à mon agent. L’offre a ensuite été présentée, mais ils ont refusé », a expliqué Quioto.

Selon le principal intéressé, on considérerait comme trop importante la présence de l’attaquant dans l’équipe pour le laisser partir. Il a aussi indiqué ne pas être certain de ce qui allait se passer à l’avenir, mais qu’il appréciait sa situation actuelle.

Quioto a tenu à remercier l’équipe qui lui a donné une chance de relancer sa carrière. Il se dit très heureux de jouer à Montréal, il n’a donc pas du tout semblé déçu de la tournure des évènements.

L’histoire ne dit pas quel était le montant proposé dans le transfert. Quioto est sous contrat avec le CFM jusqu’à la fin de la prochaine saison.

Les frustrations de Wilfried Nancy

Croyez-le ou non, en date d’aujourd’hui, on ne connaît toujours pas les dates et les heures du prochain tour du championnat canadien.

Le CF Montréal doit affronter le Forge de Hamilton en demi-finale. Mais on ne sait toujours pas où doit avoir lieu ce match, une situation qui frustre l’entraîneur Nancy.