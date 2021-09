Victoire des Canadiens contre les Leafs | «Il ne faut pas s’emballer, mais c’est bon de partir dans la bonne direction» -Dominique Ducharme

Après une performance mi-figue mi-raisin samedi soir contre les Maple Leafs à Toronto, les Canadiens de Montréal ont rebondi de belle façon lundi soir avec une victoire de 5 à 2 à l’occasion du match retour contre la formation torontoise.

Le trio formé de Christian Dvorak, Jonathan Drouin et Josh Anderson a été celui qui a été le plus productif de la formation montréalaise et a démontré de belles choses. Une performance qui n’a pas passé inaperçue pour l’entraîneur Dominique Ducharme bien qu’il souligne qu’on ne doit pas trop gonfler leur performance non plus.