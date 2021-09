«Je ne peux pas dire qu’il y a un joueur qui m’a déçu si ce n’est de Chris Wideman» -Dany Dubé

À l’occasion de son commentaire éditorial du deuxième entracte de la rencontre entre les Canadiens et les Maple Leafs de Toronto, notre analyste Dany Dubé est revenu sur son évaluation des joueurs des Canadiens en ce début de camp d’entraînement.

Dans le cas de Rafael Harvey Pinard, Dany souligne qu’il aura besoin d’assurance et de maturité physique. S’il est plus fort et plus explosif, il se fera plus d’espace sur la patinoire.

Dubé souligne qu’il apprécie beaucoup le jeu du jeune Kaiden Guhle. Il souligne qu’il a un excellent sens du hockey et qu’il prend généralement de bonnes décisions moment opportun sur la patinoire.

Dans le cas de Jan Mysak, même s’il est directement responsable du deuxième but de Toronto, Dany soutient apprécier sa responsabilité sur la patinoire et son flair.

Bonne note pour Mattias Norlinder, qui ressort d’ailleurs davantage que Chris Wideman, malgré que ce dernier ait davantage d’expérience. Tant Dany que Martin McGuire ont toutefois souligné que le fait de retourner Norlinder en Europe pourrait freiner son développement en comparaison à un passage à Laval. Son statut contractuel en Europe empêche toutefois l’organisation de l’amener dans la Ligue américaine.

Dany souligne en terminant qu'il aime beaucoup ce qu’il voit de la ligne de Christian Dvorak, de Jonathan Drouin et de Josh Anderson.