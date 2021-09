Le Hockey des Canadiens | Montréal 0 - Toronto 0

La troupe de Dominique Ducharme dispute, ce soir, une deuxième rencontre préparatoire contre les Maple Leafs de Toronto, après une première sortie qui fut presque totalement à l'avantage de ces derniers, samedi.

Outre leur match intraéquipe hier après-midi au Centre Bell, ce sera une première pour le trio de Christian Dvorak, Jonathan Drouin et Josh Anderson. Notons qu'à son retour devant le public montréalais dimanche, Jonathan Drouin a eu droit à une belle ovation des 7500 partisans présents.

Le trio de Jake Evans, de Joel Armia et de Rafael Harvey-Pinard sera à surveiller, puisque ce trio est l'un des plus impressionnants depuis le début du camp. Bien que Harvey-Pinard n'ait que peu de chance de percer l'alignement cet automne, il souhaitera forcer la main de ses patrons et tout au moins laisser une belle carte de visite.

La jeune recrue Mattias Norlinder sera jumelée à Ben Chiarot et le premier choix des Canadiens en 2020, Kaiden Guhle, patinera en compagnie de David Savard, qui a été acquis cet été par Marc Bergevin sur le marché des joueurs autonomes.

Ce sont les gardiens Jake Allen et Kevin Poulin qui se partageront le travail devant le filet du Tricolore.

La formation des Canadiens:

Drouin - Dvorak - Anderson

Harvey-Pinard - Evans - Armia

Pezzetta - Mysak - Bourque

Martel - Dea - Ylonen

Norlinder - Chiarot

Guhle - Savard

Schuneman - Wideman

Allen

Poulin