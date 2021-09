Boxe | Oscar Rivas changera d’adversaire

Le premier combat de championnat du monde des supers lourd-légers de la WBC continue de faire jaser. Après avoir été repoussé à deux reprises, voilà qu’une autre embûche vient compliquer le dossier.

Le Québécois d'origine colombienne Oscar Rivas devait affronter Bryant Jennings le 22 octobre prochain à l’Olympia. Mais voilà qu’après avoir signé son contrat au printemps, Jennings réalise qu’il devra se plier à des règles très strictes dans le but de venir combattre ici, n’étant pas un citoyen vacciné.

Ce dernier refuse le vaccin et refuse aussi donc les mesures imposées par le gouvernement canadien, dont la quarantaine.

Selon Yvon Michel, Jennings se retrouve en rupture de contrat.

La beauté dans cette histoire, c’est qu’on parle ici d’un titre vacant, c’est certain, c’est une toute nouvelle ceinture. Donc si Jennings ne veut plus se battre, Yvon Michel n’a qu’à se trouver un nouvel adversaire. À moins que Jennings intente une poursuite.

Là où ça accroche, c’est que les règles sanitaires au Canada ont beaucoup changé depuis que Jennings avait signé son contrat. Alors, qui a raison?

Via Twitter, Michel indique qu’il a déjà trouvé un nouvel adversaire classé mondialement par la WBC. On pourrait annoncer son identité d’ici quelques jours. Le gala devrait bel et bien avoir lieu comme prévu.