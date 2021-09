Canadiens de Montréal | Un premier test ce soir contre les Maple Leafs

Les Canadiens de Montréal entreprennent samedi soir leur première rencontre préparatoire de six, alors qu’ils affronteront les Maple Leafs de Toronto.

Nous savons d’emblée que plusieurs jeunes et nouveaux venus souhaitent se tailler un poste dans l’effectif du Tricolore et que seuls les plus méritants y parviendront.

C’est l’occasion de faire une différence ce soir pour Ryan Poehling, qui évoluera avec Artturi Lehkonen. Le jeune joueur de centre souhaitera prouver qu’il peut être une solution sur l’un des trios réguliers de l’équipe et ainsi profiter du départ de Jesperi Kotkaniemi cet été.

Mathieu Perreault et Cédric Paquette seront aussi de la formation, alors qu’ils évolueront avec Alex Belzile. Une nouvelle «french connection» pour la formation montréalaise?

En défensive, Alexander Romanov et Brett Kulak seront à surveiller, eux qui voudront confirmer rapidement leur poste en défensive.

Retour de Brendan Gallagher ce dimanche

Dans le cas de l’ailier Brendan Gallagher, qui a dû s’absenter du début du camp d’entraînement pour des raisons familiales, il effectuera un retour sur la patinoire avec ses coéquipiers dimanche. L’ailier droit pourrait, semble-t-il, effectuer un retour dans la formation pour la rencontre du 1er octobre selon l’entraîneur-chef Dominique Ducharme.

La formation des Canadiens

Toffoli – Suzuki – Caufield

Lehkonen – Poehling – Dauphin

Perreault – Paquette – Belzile

Baddock – Beaudin – Vejdemo

Romanov – Petry

Kulak – Fairbrother

Ouellet – Xhekaj

Primeau

McNiven