Camp d'entrainement des Canadiens | «Josh Anderson serait le partenaire idéal pour compléter le duo Suzuki-Caufield» -Maxim Lapierre

«J’ai déjà vu des joueurs se blesser pendant les tests médicaux et ça arrive souvent aux bonnes équipes. On se rend loin en séries en jouant du hockey très difficile de fin de saison comme le CH l’a si bien fait. C’est très difficile pour le corps. En plus, à cause de la pandémie, la saison 2020-2021 s’est terminée plus tard qu’à l’habitude. Tu perds un mois à ta saison morte. C’est sûr que le niveau de joueurs des Canadiens n’est pas comme celui des joueurs des Sénateurs d’Ottawa qui n’ont pas fait les séries.»