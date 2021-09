CF Montréal | «Ballou doit oublier le passé» -Wilfried Nancy

Jean-Yves Ballou Tabla est arrivé chez les professionnels à 16 ans, un peu avant l’arrivée d’Alphonso Davies chez les Whitecaps de Vancouver. On disait du duo qu’il allait faire des malheurs avec l’équipe nationale canadienne.

On disait d’eux qu’ils allaient devenir les deux joueurs qui allaient transformer le visage du soccer canadien. Que ces deux joueurs étaient voués à de grandes carrières dans le soccer.

Il y en a un des deux qui remplit toutes ces promesses. Alphonso Davies est maintenant une vedette internationale, ayant gagné la Ligue des champions de l’UEFA avec le Bayern de Munich, et qui tente présentement de qualifier le Canada à la Coupe du monde 2022.

L’autre, c’est Ballou. Malheureusement pour lui, ça ne s’est pas du tout passé de la même façon. Après une première bonne saison avec l’Impact en 2017 où il a disputé 24 matchs, tout s’est effondré pour lui. On l’a souvent pointé du doigt comme étant un joueur qui manquait de sérieux.

Il a été blessé plus souvent qu’à son tour et son transfert vers le FC Barcelone a été un échec.

Après une autre longue absence en 2021, le québécois d’origine ivoirienne était de retour sur le terrain mercredi soir à Halifax, dans un premier véritable match de soccer pour lui avec son club cette saison.

C’est d’ailleurs lui qui a enfilé l’aiguille pour le but de la victoire, ainsi que le but d’assurance. En le regardant aller, on ne peut faire autrement que de se demander, si cette grande carrière qu’on lui vouait était toujours à sa portée.