Les Alouettes à la recherche de stabilité

Les Alouettes de Montréal n’ont certainement pas le début de saison espéré avec une fiche de deux victoires et trois défaites.

Après un triomphe lors du premier match, l’équipe a échappé trois des quatre rencontres suivantes.

La bonne nouvelle, c’est que vendredi soir, à Toronto, l’entraîneur Khari Jones effectuera un retour sur les lignes de côté, lui qui a raté le dernier match à cause d’un test positif à la COVID-19.

« On dirait que j’ai plus hâte à ce match que normalement, car j’ai raté le dernier. Je me suis ennuyé de l’équipe, c’était juste bizarre de ne pas être ici. »

Après la joute de samedi dernier, le quart-arrière Vernon Adams fils semblait frustré de la situation. Ses passes ne se rendent pas souvent à destination et l’attaque en souffre. Mais Jones croit qu’Adams est capable de surmonter ces obstacles.

« Vernon est dans un bon état d’esprit. Il a connu peut-être sa meilleure semaine d'entraînement. Il doit demeurer dans cet état d’esprit et ne pas se laisser déconcentrer pas les petites choses qui ne vont pas. »

Les Argonauts ont certaines difficultés à contenir les courses ede leurs adversaires et les Alouettes pourraient bien vouloir en profiter.

« Courir avec le ballon, c’est important, et je crois que nous le faisons bien. Sans vous donner mon plan de match, c’est clair que lorsqu’une équipe a de la difficulté contre la course, l’adversaire va continuer de le faire. »

Le match entre les Alouettes et les Argonauts sera diffusé sur les ondes du 98.5, vendredi soir, dès 19h00.