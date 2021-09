Camp d’entraînement des Canadiens | «C’est énormément de leadership qui a quitté le vestiaire» -Dany Dubé

Dubé se questionne sur comment les joueurs sauront répondre lors de moments plus difficiles en cours de saison.

De plus, il croit que le CH aura une formation qui misera surtout sur l’avantage numérique. Dany estime que l’entraineur-chef Dominique Ducharme pourra miser sur une plus grande variété de joueurs pour faire bouger la rondelle et l’envoyer vers le filet adverse.

Par contre, il pense que l’équipe montréalaise sera moins efficace à égalité numérique. Selon lui, la ligne de centre est moins forte en raison de l’absence de Phillip Danault.

Dans un autre ordre d’idée, Dany juge que Tyler Toffoli est le candidat idéal pour jouer sur la première unité offensive des Canadiens pour accompagner le duo composé de Nick Suzuki et Cole Caufield.