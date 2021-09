Ballou en marque deux pour donner la victoire au CF Montréal

Le CF Montréal débutait mercredi soir son aventure en Championnat canadien, affrontant une équipe de la CPL, les Wanderers de Halifax.

Pour ce match, Wilfried Nancy avait décidé de faire confiance à certains joueurs qui n’ont pas la chance de jouer souvent, dont Clément Bayiha, Mustafa Kizza et le nouveau venu Matko Miljevic qui effectuait ses débuts avec le CF Montréal. Jean-Yves Ballou Tabla effectuait un retour dans la formation, il débutait le match sur le banc.

Des partants réguliers comme Romell Quioto, Djordje Mihailovic, Joaquin Torres, Mathieu Choinière et Victor Wanyama avaient été laissés de côté pour ce match.

Le CF Montréal a obtenu sa première chance à la 23e minute de jeu alors que sur un deux contre un, Miljevic reçoit une passe dans la surface. Il a eu le temps de placer son ballon, lui qui se retrouvait seul devant le gardien, mais lorsqu’il a tenté de tirer, il a complètement raté son coup.

Quelques instants plus tard, Emanuel Maciel perd le ballon directement devant sa surface ce qui mène à une contre-attaque rapide. C’est alors que Cory Bent aperçoit Sebastian Breza un peu sorti de sa cage et lui passe le ballon par-dessus la tête avec un superbe tir dans la lucarne. C’était alors 1-0 Halifax, et ça commençait à sentir le brûlé dans les Maritimes.

Mais à la 35e minute, Miljevic s’est racheté en complétant un beau jeu du défenseur Zorhan Bassong dans la surface de réparation. Ce but ramenait tout le monde à égalité, c’était 1-1. Miljevic est même passé près de doubler son plaisir à la 40e minute, lorsqu’il a frappé le poteau sur un tir de l’extérieur de la surface.

Deuxième demie tranquille

Pour débuter la deuxième demie, Nancy a décidé de sortir Miljevic et Ahmed Hamdi, pour faire entrer Lassi Lappalainen et Ballou.

Dès les premières minutes de la demie, Lappalainen obtient une chance en or dans la surface, mais rate sa chance. Ensuite le rythme du jeu a ralenti, les chances de marquer de part et d’autre ont été rares.

C’est seulement à la 90e minute de jeu que Ballou reçoit une passe en retrait au point de penalty et le produit de l’académie de l’Impact tire un plomb pour donner les devants à Montréal.

Pour s’assurer de la victoire, Ballou réalise un doublé, en marquant un but d’assurance à la 92e minute, pour confirmer la victoire des siens.

Cette victoire de 2-1 du CF Montréal les propulse en demi-finale du championnat canadien, où ils retrouveront le Forge de Hamilton dans quelques semaines.